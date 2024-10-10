محامي المؤثرة دنيا القاني " موكلتي بلغت عن محاولات التحرش بها في الجزائر فوجدت نفسها في السجن"
كشف محمد شهدي محامي المؤثرة دنيا القاني التي تم الحكم عليها ابتدائيا بالسجن سنة في الجزائر بسبب اتهامها بتشويه البلد عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وقال المحامي في تصريح لإذاعة " الديوان اف م" ان المؤثرة اتهمت بعض الجزائريين بمحاولة التحرش بها وحتى التهديد باختطافها مضيفا " اتصلت بالشرطة الجزائرية لكنهم لم يستجيبوا لها" فاضطرت لنشر فيديو حول الحادثة".
وتابع " المحامون في الجزائر يقومون ما في وسعهم لتخفيف الحكم الصادر بحق المؤثرة دنيا التي تقبع حاليا في السجن".
وقال المحامي في تصريح لإذاعة " الديوان اف م" ان المؤثرة اتهمت بعض الجزائريين بمحاولة التحرش بها وحتى التهديد باختطافها مضيفا " اتصلت بالشرطة الجزائرية لكنهم لم يستجيبوا لها" فاضطرت لنشر فيديو حول الحادثة".
وتابع " المحامون في الجزائر يقومون ما في وسعهم لتخفيف الحكم الصادر بحق المؤثرة دنيا التي تقبع حاليا في السجن".
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