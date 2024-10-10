محامي المؤثرة دنيا القاني " موكلتي بلغت عن محاولات التحرش بها في الجزائر فوجدت نفسها في السجن"

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كشف محمد شهدي محامي المؤثرة دنيا القاني التي تم الحكم عليها ابتدائيا بالسجن سنة في الجزائر بسبب اتهامها بتشويه البلد عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك.



وقال المحامي في تصريح لإذاعة " الديوان اف م" ان المؤثرة اتهمت بعض الجزائريين بمحاولة التحرش بها وحتى التهديد باختطافها مضيفا " اتصلت بالشرطة الجزائرية لكنهم لم يستجيبوا لها" فاضطرت لنشر فيديو حول الحادثة".

وتابع " المحامون في الجزائر يقومون ما في وسعهم لتخفيف الحكم الصادر بحق المؤثرة دنيا التي تقبع حاليا في السجن".



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