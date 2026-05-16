جندوبة: ورشة عمل جهوية بطبرقة لإطلاق آلية لدعم الهياكل الفلاحية الوسيطة وتنمية شراكاتها

انتظمت، يوم الجمعة، بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، ورشة عمل جهوية لإطلاق آلية دعم الهياكل الفلاحية الوسيطة وتنمية شراكاتها مع الهياكل العمومية والأطراف الداعمة، تناولت بالخصوص جملة من التصوّرات والأفكار والإجراءات الوقائية الرامية الى تعزيز الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، وما تستوجبه من مبادرات تشاركية تضمن حسن التصرّف في الموارد الطبيعية المتاحة، واعتماد الاليات الضامنة لاستدامتها وديمومة قدرتها على التكيّف والصمود.وتهدف هذه الورشة إلى وضع آليّة دعم للهياكل المحليّة الوسيطة من أجل تعزيز التصرّف المستدام في المياه والتّربة بولاية جندوبة، وتوفير ضمانات ملاءمتها مع المتغيّرات المناخية وما تستوجبه من إجراءات وقائية قادرة على الصمود، وأبعاد مخاطر التعرية والانجراف والجفاف والتصحّر والحد من توسع دائرتها، فضلا على تنمية قدرات ومهارات ممثلي الهياكل العمومية، والفاعلين في المجتمع الأهلي، ورفع درجة التصّرف الأمثل للموارد المتاحة، من أجل نظم زراعية وتنموية مستدامة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والتكيّف معها وفق قواعد علمية واجراءات استباقية.ومثّل تطوير الزّراعات الغابيّة والحراجيّة، والحفاظ على المياه والتربة، وتطوير التعامل معهما كعنصرين أساسيين من عناصر التوازن البيئي والإنتاج الفلاحي ودعم التّسميد العضوي والتهيئة المستدامة للأراضي الفلاحيّة، أحد محاور النقاش والتفاعل التي عززت المداخلات العلمية المقدمة من قبل خبراء مختصين من المعهد الوطنيّ للزّراعات الكبرى، وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشّمال الغربيّ، وشركاء دوليين ممثلين لوكالة التّعاون الدوليّ الألمانيّ بتونس.ويعمل مشروع "تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حوكمة الموارد الطبيعية" على مرافقة الفلاّحين فنيّا، وتعميم عدد من النماذج الناجحة في التصرّف المستدام في الموارد المائيّة والتّربة بعدّة مناطق بولاية جندوبة، وفي مقدمتها معتمديات غار الدّماء وفرنانة وبلطة بوعوان وعين دراهم وبوسالم، باعتبارها المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.وكانت الوزارة الفدرالية الألمانيّة للتّعاون الاقتصادي والتّنمية مدعومة من الاتحاد الأوروبي، قد اطلقت منذ سنتين عبر وكالة التّعاون الدوليّ الألمانيّ وبالشراكة مع وزارة الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري، مشروع "تعزيز القدرة على التكيّف مع التغيّرات المناخيّة من خلال حوكمة الموارد الطبيعيّة" الذي يرافق تدخّلات المعهد الوطنيّ للزّراعات الكبرى، وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشّمال الغربيّ، باعتبارهما الهيكلين الأكثر قدرة ومواكبة للمتغيرات المناخية، واستخداما للتقنيات الحديثة الرامية الى توسيع الممارسات الجيدة في مجالي التربة والمياه، مع التّركيز على المياه الخضراء.وتعدّ ولاية جندوبة نحو 130 ألف هكتار من الغابات، وتعتبر أحد اهم خزانات مياه الشرب والري بالجمهورية التونسية ،وإحدى الولايات التي تفوق فيها نسبة الأراضي المهدّدة بالانجراف نحو 27 بالمائة.