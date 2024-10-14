يوسف طرشون: مجلس الشعب ليس مكتب ضبط لدى رئاسة الحكومة

رجح النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب يوسف طرشون ان يتم هذا الأسبوع تنظيم جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية.

واكد يوسف طرشون خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان هذه الجلسة ستشهد لأول مرة حضور أعضاء الغرفتين البرلمانيتين موضحا ان إبراهيم بودربالة ستولى رئاسة هذه الجلسة وانه تم الاتفاق على جميع الترتيبات.



كما أشار يوسف طرشون الى وجود بروتوكول ينظم سير هذه الجلسة تم اعداده بالتنسيق بين مصالح رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس نواب الشعب.



مجلس الشعب ليس مكتب ضبط لدى رئاسة الحكومة

سنعمل على ان يكون لتونس قانون يجرم التطبيع

ونفى يوسف طرشون الاتهامات الموجهة لمجلس النواب والتي تقر انه أصبح مكتب ضبط لدى رئاسة الحكومة مشددا على ان نواب المجلس لا يقتصر عملهم على تمرير مشاريع القوانين فقط بل تم خلال الدورة البرلمانية الفارطة المصادقة على عدد من القوانين المهمة باقتراح من النواب على غرار المتعلقة بالاف سي ار وعدد من المسائل الاجتماعية.كما أكد طرشون ان نواب الشعب خاضوا العديد من المعارك لمنع او تمرير مشاريع القوانين على غرار ما تم في القانون المتعلق بالشيكات دون رصيد او اتفاقية قطر او الاتفاقية الخاصة بالحقل النفطي عشتروت على حد تعبيره.وأوضح يوسف طرشون ان نواب الشعب تقدموا بـ 40 مشروع قانون تهم الشأن العام سواء في المجال الاقتصادي او الاجتماعي وغيرها من بينها 15 مقترحا بصدد المناقشة داخل اللجان البرلمانية.وأفاد يوسف طرشون ان النواب سيعملون ان يكون لتونس قانون يجرم التطبيع.وأضاف " خلافاتنا ليس في وضع القانون ولكن في توقيته وبعض فصوله".وشدد على أن مقاومة التطبيع يجب أن تقنن متابعا " الفكرة أتت قبل إعلان طوفان الاقصى في اكتوبر الماضي".