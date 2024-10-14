شيخ مدينة تونس سابقا ورجل الأعمال شفيق جراية امام الدائرة الجنائية

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مثل صباح اليوم الإثنين 14 اكتوبر 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي شيخ مدينة تونس الاسبق ورجل الأعمال شفيق جراية وخبير وذلك لمحاكمتهم في قضية تعلقت بتمكين جراية من تشييد طابق اضافي باحدى بناياته بالبحيرة دون احترام الاجراءات القانونية المعمول بها.



وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ،ففوض محامو المتهمين وقررت الدائرة تحديد موعد جانفي المقبل للمحاكمة .