محاكمة تلميذ باكالوريا اتهم في قضية ارهابية

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نظرت صباح اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في ملف قضية تعلق باتهام تلميذ باكالوريا بتمجيد الارهاب وقد تبين انه لم يتم جلبه من السجن ووضح محاميه ان موكله اصيب بمرض السل طالبا الافراج عنه .

وقد قررت الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.