الابقاء على نزار الشعري في حالة سراح

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قررت هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الاثنين إطلاق سراح الناشط السياسي نزار الشعري بعد أن قررت في وقت سابق من اليوم ابقاءه على ذمتها من أجل شبهات افتعال التزكيات حسب ما أكده نزار الشعري



وأكدّ الشعري أنّ محاميه أعلمه اليوم أثناء إعداد ملفه للترّشح للانتخابات الرئاسية بأنّه تمّ تقديمه خلال جلسة عُقدت في المحكمة على أنّه " مُقدّم في حالة فرار" مشيرا إلى أنه توجه على الفور إلى المحكمة ليقع بعد الإستماع إلى أقواله من قبل القاضية إيداعه بسجن المحكمة لساعات من ثُمّ تَمّ إطلاق سراحه.





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كما أوضح الشعري في فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين أنه في تونس ولم يُغادرها وأنه ليس في حالة فرار وسيبقى على ذمّة القضاء التونسي.