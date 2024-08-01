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تمديد الاحتفاظ بثلاثة من أعضاء الحملة الانتخابية لنزار الشعري

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Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 21:49 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بثلاثة من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي نزار الشعري.

ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالاحتفاظ بالأعضاء الثلاثة للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسية نزار الشعري، ومن بينهم صحفي وصاحب قناة اخبارية على الاتترنات واطار متقاعد من الجيش الوطني وذلك من أجل شبهات تكوين والانخراط في وفاق اجرامي والتدليس ومسك واستعمال مدلس بخصوص شبهات تدليس تزكيات خاصة بالترشح.

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