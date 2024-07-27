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نشطاء يرشحون الفنّان نصر الدين السهيلي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 19:21 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلنت مجموعة من النشطاء عن دعمهم لترّشح الفنّان نصر الدين السهيلي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 6 أكتوبر 2024.
ونشر الفنّان نصر الدين السهيلي، بيانا يحمل توقيع مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين والفنانين، يتّضمن "تشخيصا للواقع ومقترحات للمرحلة القادمة".

وفيما يلي النصّ الكامل للبيان:
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