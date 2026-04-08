تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل

قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد مغني الراب سامارا إلى جلسة يوم 23 أفريل الجاري، وذلك على خلفية تهمة حيازة ومسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر إحالة الفنان بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحية، إثر واقعة تمثلت في ضبط إحدى قريباته أثناء محاولتها تسريب مواد مخدرة إليه داخل السجن، وذلك في سياق إيقافه السابق في قضية تتعلق بالاشتباه في الانخراط ضمن شبكة لترويج المخدرات.


وكانت الدائرة الجناحية قد قضت ابتدائيا بإدانة سامارا، مقابل عدم سماع الدعوى في حق قريبتين له، وهما شقيقته ووالدته.


وقد بادر المتهم إلى استئناف الحكم الابتدائي الصادر في شأنه، لتتعهد محكمة الاستئناف بالملف.

قضية أخرى أمام الدائرة الجنائية

في سياق متصل، لا يزال سامارا موقوفا على ذمة قضية أخرى تتعلق بترويج المخدرات، تمت إحالته بشأنها على أنظار الدائرة الجنائية، رفقة عدد من المتهمين الآخرين، وذلك لمحاكمتهم وفق ما هو منسوب إليهم.
