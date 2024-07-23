Babnet

كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يلتقي برئيس المجلس البنكي والمالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669fe0b22e21a1.66006703_pgnqeiohflmjk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 17:54 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اجتمع سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، بناجي الغندري رئيس المجلس البنكي والمالي.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها تقديم أهم العناصر والمحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم عرضها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 03 جويلية 2024 بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إلى جانب التطرق إلى أهمية التنسيق والعمل التشاركي لمزيد إثراء مضامينها وتحقيق كل الأهداف المرجوة منها.

...

وأكد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار، على أهمية العلاقة التكاملية بين المؤسسات البنكية والمالية التونسية من جهة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى ، معتبرا أن تدعيم الثقة بين الطرفين سيساهم في تعزيز هذه العلاقة بهدف دفع النمو وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة.
ومن جهته، أكد ناجي الغندري على أهمية المؤسسات الصغري و المتوسطة في النسيج الإقتصادي التونسي، معربا عن استعداد المجلس البنكي والمالي لوضع كل الإمكانيات الضرورية لمعاضدة المجهودات المبذولة للنهوض بها والمساهمة في بلورة السياسات المستوجبة لبلوغ الأهداف المنشودة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291396


babnet
رئاسيات 2024

J- 74

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 18:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*