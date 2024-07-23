بطاقات ايداع بالسجن في حق اطارين بالسجون

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قرر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب،اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق اطارين من الهيئة العامة للسجون وذلك على خلفية فرار5 مساجين ارهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية في أكتوبر 2023. من بينهم الارهابي الخطير احمد المالكي المكنى بالصومالي المورط في عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.



يذكر ان قاضي التحقيق كان قد اصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق 17 إطارا وعون سجون على ذمة الملف كما اصدر لاحقا بطاقات ايداع بالسجن في حق الإرهابيين الخمسة بعد القاء القبض عليهم أثر تنفيذهم لعملية سطو على فرع بنكي بالمنيهلة.





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وللتذكير فقد اصدر قاضي التحقيق ايضا بطاقة ايداع بالسجن في حق زوجة أحد العناصر الإرهابية الفارة حيث التقت به ولم تعلم الوحدات الأمنية ،في حين ألقى المواطنين القبض على الصومالي بجهة حي التضامن .