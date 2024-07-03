جد مساء اليوم حريق ضخم بسوق بيع قطع غيار السيارات المستعملة المعروف باليهودية " وقد حل اعوان الحماية المدنية بين عروس وفرق تعزيز للحماية المدنية بمختلف الادارات الجهوية للحماية المدنية بتونس الكبرى للسيطرة على الحريق واطفائه ولا تزال المجهودات قائمة لاطفائه....