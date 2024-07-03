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حريق ضخم بسوق بيع قطع غيار السيارات المستعملة

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 20:27 قراءة: 0 د, 16 ث
      
جد مساء اليوم حريق ضخم بسوق بيع قطع غيار السيارات المستعملة المعروف باليهودية " وقد حل اعوان الحماية المدنية بين عروس وفرق تعزيز للحماية المدنية بمختلف الادارات الجهوية للحماية المدنية بتونس الكبرى للسيطرة على الحريق واطفائه ولا تزال المجهودات قائمة لاطفائه....


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