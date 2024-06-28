توقيع اتفاقية مع حكومة عمان في مجال خدمات النقل الجوي‎

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تم يوم الجمعة 28 جوان 2024 ، بمقر وزارة النّقل، التوقيع على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سلطنة عمان، تتعلّق بالخدمات الجوية بين إقليمهما وما ورائهما، وذلك بإشراف وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري وسعادة سفير سلطنة عُمان بتونس هلال بن عبدالله السناني ، والتي بمقتضاها سيتم تعويض الاتفاق الموقع بين البلدين بتاريخ 16 نوفمبر 1985 مواكبة للتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي على المستوى الدولي والمعايير الدولية خاصة في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.



وحضر هذا الموكب كل من السيدات والسادة المكلّف بتسيير ديوان الوزيرة والمكلّف بتسيير الكتابة العامة بالوزارة والمكلّف بتسيير الإدارة العامة للطيران المدني ورئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان والرئيسين المديرين العامين لكل من مجمع الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني والمطارات وثلة من إطارات الوزارة ووفد ممثل لهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان.





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وثمّنت الوزيرة هذه الزيارة التي تأتي تجسيدا للإرادة السياسية لقائدي البلدين الشقيقين وفي إطار تفعيل توصيات اللجنة المشتركة التونسية العمانية المنعقدة بمسقط يومي 30 و31 جانفي 2024 ، كما تولّت بالمناسبة تثمين أواصر علاقات التعاون المشترك بين تونس وعمان في مجالات حيوية عدّة وتأكيد الحرص على الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأشمل في كافة مجالات النقل واللوجستية والأرصاد الجوية، داعية إلى مواصلة التنسيق لتفعيل هذا الاتفاق ووضع برامج عملية في مجال تبادل الخبرات والتجارب في قطاع الطيران المدني والمطارات وإرساء شراكات فاعلة خاصة بين مسدي الخدمات الجوية وبين الناقلات الجوية التونسية والعمانية في سبيل تعزيز الربط الجوي ، باعتبار أهمية هذا المجال كأحد الركائز الأساسية للتنمية ودوره في تحقيق الإندماج في المحيط الإقتصادي العالمي والإقليمي والمساهمة في تحسين مناخ الإستثمار.



من جانبه أكد رئيس هيئة الطيران المدني العمانية أن " توقيع هذه الإتفاقية تترجم اعتراف تونس وعمان باعتبارهما طرفين في اتفاقين الطيران المدني الدولي بأهمية النقل الجوي فيما يتعلّق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والإجتماعية بين البلدين والحفاظ عليها كما يعكس رغبة البلدين في المساهمة في تقدّم الطيران المدني الدولي من خلال إبرام اتفاق لإنشاء وتشغيل خدمات النقل الجوي بين إقليمهما وما ورائهما