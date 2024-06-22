لطفي العماري: " حوالي 800 مسؤول من وزراء ونوّاب ضمنوا منحة تقاعد مُرفّهة على حساب الصناديق الاجتماعية منذ الثورة"

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كشف الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة أن هناك حوالي 800 مسؤول من وزراء ونوّاب ضمنوا منحة تقاعد مُرفّهة على حساب الصناديق الاجتماعية منذ الثورة.

وأضاف العماري "بعد الثورة كنا نعتقد انه ستحصل ثورة على المنظومات التشغيلية القديمة لكن فوجئنا بانه تم الإبقاء عليها لكي يخدم مصالح من امسكوا بالسلطة".

وتابع "كل الوزراء الذين شغلوا المناصب كانوا يريدون البقاء لسنتين لكي يحصل على تقاعده ويعيش مرفها".

وقال "ان نواب يحصلون على التقاعد من دورتين نيابيتين وهذا امر زاد في تعقيد وضعية الصناديق الاجتماعية".



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