Babnet   Latest update 18:21 Tunis

برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات: المصادقة على 484 ملف خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694966e9bcf7a3.01023654_ijplkgmfneoqh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 16:41 قراءة: 1 د, 26 ث
      
صادقت خمس لجان استشارية لبرنامج تأهيل الصناعة، خلال سنة 2025، على 484 ملف تأهيل، 65 بالمائة منها تهم مؤسسات صغرى ومتوسطة، وفق معطيات صادرة، الإثنين، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وتتوزع الملفات المصادق عليها، بين 162 ملف في إطار آلية برنامج التأهيل، و322 في إطار آلية الإستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية، بكلفة جملية قدرت بحوالي 690 مليون دينار، ومنح ناهزت 100 مليون دينار، منها 90 مليون دينار في إطار آلية برنامج التأهيل و10 مليون دينار في إطار آلية الإستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية.



وشهد حجم الإستثمارات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، نسقا تصاعديا منذ انطلاق برنامج التأهيل، إذ زاد من 175 مليون دينار سنة 1996، إلى 690 مليون دينار سنة 2025.

وعلى صعيد آخر، استفادت الإستثمارات المتعلقة بإنجاز محطات معالجة المياه الصناعية المستعملة بتشجيعات صندوق تنمية القدرة التنافسية وذلك في إطار تحفيز المؤسسات الصناعية على إنجاز الإستثمارات الضرورية للحفاظ على الموارد المائية.

وانتظمت اللجنة الإستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات، الإثنين، برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، وصادق أعضاؤها على ثلاثة ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في مجالي مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، باستثمارات جملية بلغت حوالي 72،7 مليون دينار، ومنح ناهزت قيمتها 12،3 مليون دينار.

كما تمّت المصادقة، بالمناسبة، على أعمال اللّجنة المضيّقة لبرنامج التأهيل الصناعي، التّي انعقدت، يوم 11 ديسمبر 2025، والتي صادقت بدورها على 19 ملف تأهيل بكلفة استثمارية قدّرت بحوالي 30 مليون دينار، ومنح ناهزت 5،5 مليون دينار، بالإضافة إلى المصادقة على 51 ملفا، لإستثمارات تكنولوجية ذات أولويّة بقيمة جملية فاقت 5،6 مليون دينار، ومنح قدرها حوالي 1،8 مليون دينار.

وحضر اجتماع اللجنة الإستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات كل من نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة، هشام اللومي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد، إلى جانب ممثّلين عن وزارات المالية، والإقتصاد والتّخطيط، والبنك المركزي التونسي، والمديرة العامة لمكتب التأهيل الصناعي، بثينة بوكمشة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320681

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :