المحامي سامي بن غازي: سنية الدهماني تواجه 5 قضايا

أفاد الثلاثاء 11 جوان، المحامي سامي بن غازي، أن هناك حاليا خمس قضايا مرفوعة ضد منوبته سنية الدهماني وجميعها على معنى المرسوم 54.



وفي تصريح لاذاعة موزاييك, أشار سامي بن غازي الي ان قاضي التحقيق عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اليوم //الثلاثاء//، إثر استنطاق منوبته، إبقاءها بحالة سراح على ذمة إحدى القضايا مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها على ذمة قضية أخرى.





وبيّن سامي بن غازي أن القضيتين تتعلقان بتصريحين أحدهما في قناة قرطاج + والٱخر في اذاعة اي اف ام بخصوص نفس المحتوى المتعلق بالعنصرية حسب تصريحه.وأوضح ان منوبته تواجه الي جانب القضيتين المشار اليهما 3 قضايا أخرى جميعها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 تتعلق الاولى بالتصريح الشهير "البلاد الهايلة" والثانية في علاقة بتصريحات انتقدت فيها اداء بعض الوزراء والثالثة بخصوص تصريح حول انتقادها لوضعية السجون ...وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أفاد بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر يوم الثلاثاء، بطاقة إيداع ضد المحامية سنية الدهماني، وذلك على إثر البحث التحقيقي الذي تم فتحه من طرف النيابة العمومية بالمحكمة.وأكّد زيتونة في تصريح اعلامي، أنّ الأبحاث لازالت جارية في الملف، وأنّ هذا القرار جاء على خلفية قيام المتهمة باستغلال تواجدها بأحد البرامج التلفزية لتتهم الشعب التونسي بالعنصرية، وتشير إلى وجود ممارسات تقوم على التمييز بين الأشخاص في تونس حسب لون البشرة، وهو ما يعتبر "نشرا لإشاعات غير صحيحية، وتحريض على العنف وبث لخطاب الكراهية بين الناس"، وفق تعبيره.وكانت فرقة أمنية قد نفّذت بطاقة جلب صادرة في حق المحامية سنية الدهماني يوم 11 ماي الماضي، عندما كانت متواجدة بدار المحامي بالعاصمة، على خلفية تصريح لها في أحد المنابر الإعلامية.