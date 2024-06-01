وزيرة الإقتصاد ومدير المنطقة المغاربية للبنك الدولي يستعرضان تقدم تنفيذ بعض المشاريع وبرامج العمل للفترة القادمة

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اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بعد ظهر الجمعة 31 ماي 2024 ب Jesko Hentschel المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي.



ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد, كان اللقاء الذي حضره مدير مكتب البنك بتونس Alexandre Arrobbio مناسبة تم خلالها التطرق لسير برامج ومشاريع التعاون المالي للسنة الجارية من ذلك مشروع الرواق الداعم للتنمية الإقتصادية الرابط بين ولايات، صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين الذي سيمكن من ادخال ديناميكية اقتصادية وتنموية على الجهات المعنية باعتبار ما سيوفره من بنية اساسية متطورة و محفزة على الإستثمار واقامة المشاريع حولها.





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كما تم التعرض الى سير برنامج التعاون الخاص بدعم الامن الغذائي وبرنامج الأمان الإجتماعي Amen Social وغيرها من البرامج والمشاريع الأخرى ،،



و تعرض الجانبان في ذات السياق الى المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل بالنسبة لسنة 2025 في عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية من ذلك مجال الطاقة الكهربائية ومجال المياه والتعليم العالي والمجال الصحي و الحماية الإجتماعية ودعم الأمن الغذائي.



و جدد Jesko Hentschel إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية الوطنية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية بما يساعدها على مجابهة التحديات القائمة والتقدم في تحقيق تنمية شاملة و مستدامة.