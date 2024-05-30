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الاحتفاظ بباعث عقاري تحيل على مواطنين في مقاسم تفوق المليون د

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 10:05 قراءة: 0 د, 34 ث
      
كشف مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 2 سامي الصمادحي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام"أنه تم الإحتفاظ بباعث عقاري بشبهة التحيل على مجموعة من المواطنين.

وشدد المتدخل ان هذا الباعث العقاري تعمد بيع قطعة أرض فلاحية والايهام بأنه سيقوم بتسوية وضعيتها وتغيير صبغتها.
واكد أن عملية بيع المقاسم كانت في سنوات مختلفة بين 2018 و2020، موضحا أن حوالي 22 شخصا قاموا بتقديم شكاية جماعية لوكيل الجمهورية بتونس 2 ضد هذا الباعث العقاري فيما قررت السلطات الاحتفاظ به.
...

وقال أن المبلغ الذي تحصل عليه هذا الباعث العقاري من طرف المواطنين الذين قاموا بشراء المقاسم تفوق المليون د.


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