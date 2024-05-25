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رابطة ابطال اسيا - العين الاماراتي يحرز اللقب

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Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 20:25 قراءة: 0 د, 39 ث
      
احرز نادي العين الاماراتي لقب رابطة أبطال آسيا لكرة القدم بعد تغلبه 5-1 على نادي يوكوهاما مارينوس الياباني في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب هزاع بن زايد لحساب إياب الدور النهائي.
وسجل سفيان رحيمي الهدف الأول لنادي العين في الدقيقة الثامنة ثم اضاف الباراغوياني اليخاندرو روميرو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34 قبل ان يذلل يوكوهاما الفارق عبر البرازيلي يان ماتيوس في الدقيقة 40.
وعاد سفيان رحيمي ليهز شباك الفريق الياباني بهدف ثالث في الدقيقة 67 قبل ان يضيف الطوغولي لابا كودجو الهدفين الرابع والخامس في الوقت بدل الضائع من المباراة.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت بيوكوهاما انتهت بخسارة نادي العين بهدفين لواحد.
...

وهو اللقب الاسيوي الثاني في تاريخ نادي العين بعد احرازه اللقب الأول في عام 2003.



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