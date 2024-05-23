منوبة : 20 سنة سجنا لقاتل زوجته بساطور

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب20 سنة سجنا في حق قاتل زوجته وام اطفاله الثلاثة بساطور داخل مطبخ منزلهما الكائن بمنطقة صنهاجة من ولاية منوبة ، اثر خلافات نشبت بينهما...ونفى الزوج نية قتل زوجته موضحا انه قام بنقلها للطبيب وحاول انقاذها ...