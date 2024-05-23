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منوبة : 20 سنة سجنا لقاتل زوجته بساطور

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Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 09:50 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب20 سنة سجنا في حق قاتل زوجته وام اطفاله الثلاثة بساطور داخل مطبخ منزلهما الكائن بمنطقة صنهاجة من ولاية منوبة ، اثر خلافات نشبت بينهما...
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ونفى الزوج نية قتل زوجته موضحا انه قام بنقلها للطبيب وحاول انقاذها ...


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