بطولة النخبة لكرة اليد... نتائج مباريات الجولة الثامنة عشرة والترتيب
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:
النتائج
النتائج
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
* الترجي الرياضي – النادي الإفريقي: 20 – 19
قاعة الشيحية
* نادي ساقية الزيت – سبورتينغ المكنين: 26 – 25
قاعة حمام سوسة
* النجم الساحلي – مكارم المهدية: 33 – 30
قاعة بني خيار
* بعث بني خيار – جمعية الحمامات: 31 – 26
قاعة باردو
* الملعب التونسي – نسر طبلبة: 26 – 24
قاعة قصور الساف
* نادي كرة اليد بقصور الساف – نادي كرة اليد بجمال: 33 – 32
الترتيب بعد الجولة الثامنة عشرة| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
| ------- | ------------------------- | ------ | --------- |
| 1 | الترجي الرياضي | 52 | 18 |
| 2 | النادي الإفريقي | 50 | 18 |
| 3 | النجم الساحلي | 44 | 18 |
| 4 | نادي ساقية الزيت | 43 | 18 |
| 5 | سبورتينغ المكنين | 38 | 18 |
| 6 | بعث بني خيار | 35 | 18 |
| 7 | نادي كرة اليد بجمال | 34 | 18 |
| 8 | مكارم المهدية | 33 | 18 |
| 9 | جمعية الحمامات | 28 | 18 |
| 10 | الملعب التونسي | 28 | 18 |
| 11 | نادي كرة اليد بقصور الساف | 27 | 18 |
| 12 | نسر طبلبة | 20 | 18 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320207