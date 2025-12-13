Babnet   Latest update 20:12 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد... نتائج مباريات الجولة الثامنة عشرة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693dac1149d597.32352318_qhgmijlfoenpk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 19:08 قراءة: 1 د, 16 ث
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:

النتائج


القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس


* الترجي الرياضي – النادي الإفريقي: 20 – 19

قاعة الشيحية

* نادي ساقية الزيت – سبورتينغ المكنين: 26 – 25

قاعة حمام سوسة

* النجم الساحلي – مكارم المهدية: 33 – 30

قاعة بني خيار

* بعث بني خيار – جمعية الحمامات: 31 – 26

قاعة باردو

* الملعب التونسي – نسر طبلبة: 26 – 24

قاعة قصور الساف

* نادي كرة اليد بقصور الساف – نادي كرة اليد بجمال: 33 – 32

الترتيب بعد الجولة الثامنة عشرة

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
| ------- | ------------------------- | ------ | --------- |
| 1 | الترجي الرياضي | 52 | 18 |
| 2 | النادي الإفريقي | 50 | 18 |
| 3 | النجم الساحلي | 44 | 18 |
| 4 | نادي ساقية الزيت | 43 | 18 |
| 5 | سبورتينغ المكنين | 38 | 18 |
| 6 | بعث بني خيار | 35 | 18 |
| 7 | نادي كرة اليد بجمال | 34 | 18 |
| 8 | مكارم المهدية | 33 | 18 |
| 9 | جمعية الحمامات | 28 | 18 |
| 10 | الملعب التونسي | 28 | 18 |
| 11 | نادي كرة اليد بقصور الساف | 27 | 18 |
| 12 | نسر طبلبة | 20 | 18 |


