بطولة النخبة لكرة اليد... نتائج مباريات الجولة الثامنة عشرة والترتيب

دارت اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:



النتائج





القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس





* الترجي الرياضي – النادي الإفريقي: 20 – 19



قاعة الشيحية



* نادي ساقية الزيت – سبورتينغ المكنين: 26 – 25



قاعة حمام سوسة



* النجم الساحلي – مكارم المهدية: 33 – 30



قاعة بني خيار



* بعث بني خيار – جمعية الحمامات: 31 – 26



قاعة باردو



* الملعب التونسي – نسر طبلبة: 26 – 24



قاعة قصور الساف



* نادي كرة اليد بقصور الساف – نادي كرة اليد بجمال: 33 – 32



الترتيب بعد الجولة الثامنة عشرة

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |

| ------- | ------------------------- | ------ | --------- |

| 1 | الترجي الرياضي | 52 | 18 |

| 2 | النادي الإفريقي | 50 | 18 |

| 3 | النجم الساحلي | 44 | 18 |

| 4 | نادي ساقية الزيت | 43 | 18 |

| 5 | سبورتينغ المكنين | 38 | 18 |

| 6 | بعث بني خيار | 35 | 18 |

| 7 | نادي كرة اليد بجمال | 34 | 18 |

| 8 | مكارم المهدية | 33 | 18 |

| 9 | جمعية الحمامات | 28 | 18 |

| 10 | الملعب التونسي | 28 | 18 |

| 11 | نادي كرة اليد بقصور الساف | 27 | 18 |

| 12 | نسر طبلبة | 20 | 18 |

