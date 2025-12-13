البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة... نتائج مباريات الجولة الثامنة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت أيام الجمعة 12 والسبت 13 ديسمبر:



المجموعة الأولى





السبت 13 ديسمبر 2025



قاعة حمام سوسة



* النجم الساحلي – النادي الإفريقي: 73 – 77



قاعة الأمير المنزه 7



* شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي: 78 – 69



قاعة قرمبالية



* الدالية الرياضية بقرمبالية – نادي كرة السلة بالمهدية: 67 – 66



الترتيب

| الفريق | النقاط | المباريات |

| -------------------------- | ------ | --------- |

| النادي الإفريقي | 16 | 8 |

| النجم الساحلي | 14 | 8 |

| شبيبة المنازه | 12 | 8 |

| نجم حلق الوادي | 11 | 8 |

| الدالية الرياضية بقرمبالية | 10 | 8 |

| نادي كرة السلة بالمهدية | 9 | 8 |



المجموعة الثانية

السبت 13 ديسمبر 2025

قاعة محمد المزالي بالمنستير



* الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان: 61 – 63



قاعة دار شعبان الفهري



* اتحاد الأنصار – جمعية الحمامات: 59 – 49



الجمعة 12 ديسمبر 2025

قاعة بئر شلوف بنابل



* الملعب النابلي – النجم الرادسي: 56 – 53



الترتيب

| الفريق | النقاط | المباريات |

| ----------------- | ------ | --------- |

| شبيبة القيروان | 15 | 8 |

| الملعب النابلي | 14 | 8 |

| الاتحاد المنستيري | 14 | 8 |

| النجم الرادسي | 11 | 8 |

| جمعية الحمامات | 9 | 8 |

