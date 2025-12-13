البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة... نتائج مباريات الجولة الثامنة والترتيب
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت أيام الجمعة 12 والسبت 13 ديسمبر:
المجموعة الأولى
السبت 13 ديسمبر 2025قاعة حمام سوسة
* النجم الساحلي – النادي الإفريقي: 73 – 77
قاعة الأمير المنزه 7
* شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي: 78 – 69
قاعة قرمبالية
* الدالية الرياضية بقرمبالية – نادي كرة السلة بالمهدية: 67 – 66
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| -------------------------- | ------ | --------- |
| النادي الإفريقي | 16 | 8 |
| النجم الساحلي | 14 | 8 |
| شبيبة المنازه | 12 | 8 |
| نجم حلق الوادي | 11 | 8 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 10 | 8 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 9 | 8 |
المجموعة الثانية
السبت 13 ديسمبر 2025قاعة محمد المزالي بالمنستير
* الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان: 61 – 63
قاعة دار شعبان الفهري
* اتحاد الأنصار – جمعية الحمامات: 59 – 49
الجمعة 12 ديسمبر 2025قاعة بئر شلوف بنابل
* الملعب النابلي – النجم الرادسي: 56 – 53
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------- | ------ | --------- |
| شبيبة القيروان | 15 | 8 |
| الملعب النابلي | 14 | 8 |
| الاتحاد المنستيري | 14 | 8 |
| النجم الرادسي | 11 | 8 |
| جمعية الحمامات | 9 | 8 |
| اتحاد الأنصار | 9 | 8 |
