البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة... نتائج مباريات الجولة الثامنة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 21:21
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت أيام الجمعة 12 والسبت 13 ديسمبر:

المجموعة الأولى


السبت 13 ديسمبر 2025

قاعة حمام سوسة

* النجم الساحلي – النادي الإفريقي: 73 – 77

قاعة الأمير المنزه 7

* شبيبة المنازه – نجم حلق الوادي: 78 – 69

قاعة قرمبالية

* الدالية الرياضية بقرمبالية – نادي كرة السلة بالمهدية: 67 – 66

الترتيب

| الفريق | النقاط | المباريات |
| -------------------------- | ------ | --------- |
| النادي الإفريقي | 16 | 8 |
| النجم الساحلي | 14 | 8 |
| شبيبة المنازه | 12 | 8 |
| نجم حلق الوادي | 11 | 8 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 10 | 8 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 9 | 8 |

المجموعة الثانية

السبت 13 ديسمبر 2025

قاعة محمد المزالي بالمنستير

* الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان: 61 – 63

قاعة دار شعبان الفهري

* اتحاد الأنصار – جمعية الحمامات: 59 – 49

الجمعة 12 ديسمبر 2025

قاعة بئر شلوف بنابل

* الملعب النابلي – النجم الرادسي: 56 – 53

الترتيب

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------- | ------ | --------- |
| شبيبة القيروان | 15 | 8 |
| الملعب النابلي | 14 | 8 |
| الاتحاد المنستيري | 14 | 8 |
| النجم الرادسي | 11 | 8 |
| جمعية الحمامات | 9 | 8 |
| اتحاد الأنصار | 9 | 8 |


Babnet

