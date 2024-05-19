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منع زوجة سيف الجزيري من دخول الملعب بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

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Publié le Dimanche 19 Mai 2024 - 21:41 قراءة: 0 د, 30 ث
      
منع المسئولون عن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية زوجة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من النزول لأرضية ملعب ستاد القاهرة بعد نهاية مباراة نهضة بركان المغربي

وتدخل مهاجم الزمالك من أجل السماح لزوجته بالدخول لأرضية الملعب من أجل الاحتفال معه بالتتويج بكأس الكونفدرالية.

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وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حصد الزمالك لقب الكونفدرالية للمرة الثانية بعد فوزه باللقب لأول مرة عام 2019 على حساب نهضة بركان أيضا.


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