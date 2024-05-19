دخلة الترجي تبهر الإعلامي المصري عمرو أديب

خطفت مباراة الترجي التونسي أمام نظيره الأهلي المصري، الأنظار بقوة، على الصعيد القاري والعالمي، هذه المرة النجوم لم يكن اللاعبين، بل كان جمهور الترجي، هو الحدث المضيء في سماء ملعب حماد العقربي في رادس في تونس.بـ«تيفو» رائع، صنع جمهور الترجي الحدث، ودخل تاريخ السجلات التي دونت أسماء كثيرة ناصرت القضية الفلسطينية، «دخلة» جمهور الترجي حملت العديد من الرسائل للعالم كله، أملًا في نهاية مسلسل العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال في حق الأبرياء في قطاع غزة.