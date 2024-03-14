Ooredoo تطلق حملة لتعزيز الإدماج الرقمي في تونس

تمثل التعاون بين كل من Ooredoo و GIZ وGSMA لوضع آليات تدريب للتونسيين والتونسيات لحسن استخدام الإنترنت بالهاتف المحمول من خلال مخاطبة التونسيين مباشرة عبر الرسائل القصيرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي اضافة الى تنظيم حملات في الشوارع لرفع مستوى الوعي بين المواطنين للانخراط بهذه الدورات التدريبية على المهارات الرقمية باستخدام مجموعة من أدوات التدريب على الإنترنت عبر الهاتف المحمول لGSMA.ومن خلال إعداد مبادرات المهارات الرقمية مصممة خصيصًا لمختلف مستويات المعرفة، يمكن لمشغلي الاتصالات، مثل Ooredoo، أن يلعبوا دورًا حاسمًا وحيويًا في التعاون مع منظمات مثل GSMA للمساعدة في دمج أكبر جزء ممكن من السكان في المجتمع الرقمي، وبالتالي التقليص من الفجوة الرقمية الحالية وضمان حصول المزيد من التونسيين على فرصة المشاركة في الاقتصاد الرقمي.من خلال تعزيز المهارات الرقمية، يمكن الاستفادة من كل ما يقدمه الإنترنت عبر الهاتف المحمول، واستخدامه بشكل أفضل، مما سييسر لهم الولوج بشكل أفضل وأسرع وأنجع إلى مختلف الخدمات منها العمومية عبر الإنترنت.وفي هذا السياق، تحدث منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس: "لقد مثل هذا المشروع تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، فنحن نؤمن إيمانًا راسخًا بتونس الرقمية حيث يكون الشمول الرقمي بمثابة شمول اجتماعي واقتصادي أيضًا. كما كان هدفنا من خلال هذا المشروع تحسين المعرفة وحسن استخدام خدمات الإنترنت عند أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات، بوضع جميع مواردنا المتاحة من أجل مكافحة الأمية الرقمية، لأننا مقتنعون بأن تسهيل الوصول إلى التقنيات الجديدة هو تسهيل حياتهم اليومية".من جانبه صرح هنريك ويشمان، مدير برنامج التحول الرقمي في GIZ تونس: "تسلط هذه الحملة الضوء على الأهمية البالغة التي توليها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للتعليم الرقمي في عصرنا الحديث. فهي تركز على تحقيق الاستفادة الكاملة من الأدوات الرقمية وإدراك المفاهيم التكنولوجية، وذلك بهدف محاربة الفجوة الرقمية بين شتى فئات المجتمع، مما يمثل استثماراً حقيقياً في المستقبل لبناء عالم أكثر عدلاً وتكافؤاً، وتوفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى المعرفة والمهارات الضرورية للنجاح في عصر الرقمنة".يعكس هذا النهج التزام Ooredoo بتعزيز الشمول الرقمي والتعليم التكنولوجي والرقمي في تونس. ومن خلال هذه الخطوة الجديدة، تثبت Ooredoo مرة أخرى التزامها المبدئي بتنفيذ المشاريع التي تنبع مباشرة من هويتها الاجتماعية.