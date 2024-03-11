رمضان 2024... البرمجة الرمضانية على "نسمة"

بلاغ صحفي - تضرب قناة نسمة الجديدة هذه السنة مع المشاهدين موعدا هاما حيث أعدت باقة من الأعمال الدرامية والكوميدية ومجموعة من البرامج الاجتماعية والمنوعة لبرمجة شهر رمضان 1445 – 2024. برامج تندرج بالتأكيد ضمن توجه القناة العائلي الترفيهي بامتياز.

وسيكون لمتابعي قناة نسمة الأوفياء انشاء الله موعد بعد الإفطار مع عديد الأعمال والبرامج منها:



سوبر تونسي



رڨوج

نهار على عمار

فو بروفيل Faux Profil –

لخوات

السلسلة الكوميدية للمخرج قيس شقير، انتاج مجمع القوبنطيني ونسمة الجديدة.قناة نسمة الجديدة تجدد التجربة مع المخرج قيس شقير وثلة من أهم الممثلين الكوميديين في تونس ككمال التواتي، كريم الغربي، نعيمة الجاني، سفيان الداهش، لبنى سديري، مجد بلغيث وأروى بن اسماعيل. وستسجل هذه السلسة عودة بسام الحمراوي الى المشاركة في الاعمال التلفزية وذلك لأول مرة على قناة نسمة الجديدة.سلسلة سوبر تونسي سيناريو لزين العابدين المستوري واحمد الصيد وقيس شقير وإنتاج مشترك لمجمع القوبنطيني وقناة نسمة الجديدة.مسلسل درامي اجتماعي للمخرج عبد الحميد بوشناق، انتاج حصري وكلي لقناة نسمة الجديدة.يتجدد التعامل بين قناة نسمة وعبد الحميد بوشناق بعد 5 سنوات مع مسلسل رڨوج. يتكون المسلسل من 18 حلقة ويتقاسم البطولة فيه كل من عزيز الجبالي، وليد العيادي، هالة عياد، بحري الرحالي، فاطمة صفر، ياسمين الديماسي، أروى رحالي وعديد من الوجوه الأخرى وهو انتاج بإمكانيات خاصة لقناة نسمة الجديدة.(النصف الثاني من شهر رمضان)مع سيف عمران في دور عمار. سلسلة نهار على عمار في النصف الثاني من رمضان وعلى امتداد 7 حلقات. بطولة جمال مداني، ليلى الشابي، لسعد بن عبد الله واخرون. سيناريو سليم بن سماعيل وسيف عمران وإخراج زياد ليتيم.شورت كوم (short sitcom) من 11 حلقة. فكرة وإخراج أمين حميد الزيادي وحوار محمد صابر الوسلاتي. بطولة اية عساس مع عديد الضيوف كمحمد علي التونسي، مصطفى تڨرطي، جيهان Atypic، وعصام العياري واخرون. انتاج قناة نسمة الجديدة.نجح المسلسل التركي المدبلج الى الدارجة التونسية في شد المشاهدين منذ الحلقات الأولى حيث تمكن من جمع مليون ونصف المليون مشاهد كمعدل يومي. ويتواصل الموعد مع نوران، أمية، حياة والبقية في موعد قار يوميا على الساعة التاسعة إلا ربع مساء على امتداد كامل أيام شهر رمضان.-"شهوة رمضان" مع منال "تنويشة" و "سيماء جابر" و "مدام هنداتي" يوميا على الساعة الرابعة مساء-"كوجينتنا هكا" مع سمر صمود وضيوفها يوميا على الساعة الرابعة والنصف مساء-"صحتك في صحنك" مع اروى بن عبد السلام يوميا على الساعة الخامسة مساء-"ريحة البلاد" مع مريم بن حسين في موسمه الرابع كل يوم أحد في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء.-" Maga زين" مع ايمان العبيدي كل يوم سبت على الساعة 13 ويعاد في السهرة على الساعة 21 والنصف.-" Immo ماغ" مع أمين مطيراوي كل يوم أحد على الساعة 13 والنصف.خيارات تواصل من خلالها قناة نسمة الجديدة في تأكيد توجهها الترفيهي العائلي منذ انطلاقها في البث في شهر مارس 2022. وبهذه المناسبة تتمنى قناة نسمة وكافة العاملين بها للشعب التونسي والأمة الإسلامية شهرا مباركا وصوما مقبولا كما تحيي كامل مكونات المشهد السمعي البصري على مجهوداتهم في احياء هذا الشهر المعظم متمنية النجاح لكافة القنوات وبرامجها الرمضانية.