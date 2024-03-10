مسلسلات رمضان 2024.... أبرز الأعمال المصرية

من المنتظر أن تقدم الدراما المصرية في رمضان مزيجا من التنوع والتشويق والحركة والكوميديا، إلى جانب جرعة من المسلسلات الاجتماعية، وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 عددا كبيرا من الأعمال التي أوشك صناعها على الانتهاء من تصويرها، لتكون جاهزة للعرض في الشهر الكريم.



بين الرواية والتاريخ

يعود الفنان يحيى الفخراني إلى شاشة رمضان بعد غياب دام 3 أعوام بمسلسل "عتبات البهجة" المقتبس من رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد تحمل الاسم نفسه، بعدما كان أعلن التوقف عن مشاركته في الدراما الرمضانية عقب تقديم مسلسل "زكي نجيب زركش".



أكشن وإثارة وغموض

قضايا حياتية واجتماعية

جرعة من الكوميديا

وتدور أحداث "عتبات البهجة" في إطار اجتماعي إنساني حول علاقة جد بأحفاده، فبعد بلوغه سنا كبيرة يبدأ بالبحث عن البهجة التي يجدها بطل المسلسل في علاقته مع أحفاده في رحلة عبر الزمن.يشارك في بطولة المسلسل كل من الممثلة السورية جومانة مراد، وسيد رجب، وسماء إبراهيم، وجيهان الشماشرجي.أما الممثل المصري خالد النبوي فسوف يقدم في رمضان 2024 مسلسل "إمبراطورية ميم" المستوحى من رواية الكاتب إحسان عبد القدوس التي تحمل الاسم ذاته، وسبق تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972 وقامت ببطولته الفنانة فاتن حمامة.قام المؤلف محمد سليمان عبد المالك بالمعالجة الجديدة للرواية، فيما تولى محمد سلامة الإخراج، ويشارك في بطولة "إمبراطورية ميم" إلى جانب خالد النبوي كل من حلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ.وعن نص "ألف ليلة وليلة" يشارك الفنان ياسر جلال ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، والذي يدور في إطار من الخيال والفانتازيا وحكاية البطل الشعبي، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، وبطولة ياسمين رئيس، وشيري عادل، ووفاء عامر.وفي إطار تاريخي وحقبة زمنية سابقة يشهد الموسم الدارمي عرض مسلسل "الحشاشين" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، فيما يؤدي دور البطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وشريف سلامة، والممثلة السورية سوزان نجم الدين.ويجسد كريم عبد العزيز شخصية زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وتدور أحداث العمل في القرن الـ11 عن الفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.وتم تصوير أحداث "الحشاشين" في كزاخستان وعدد من البلدان المختلفة، إلى جانب مصر.ويشارك عدد كبير من أبطال مسلسلات رمضان 2024 في أعمال تنتمي إلى فئة الأكشن والإثارة والغموض، منها مسلسل "العتاولة" الذي تدور أحداثه حول الصراع بين أخوين والرغبة في الانتقام بسبب الطمع والغيرة، مما يتسبب في دمار كل منهما ودخول أحدهما السجن.وتم تصوير "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، ويتقاسم بطولته أحمد السقا وطارق لطفي، إلى جانب زينة ومي كساب، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.أما الممثل أمير كرارة فيقدم بدوره مسلسل "بيت الرفاعي" الذي يجسد فيه شخصية طبيب، وتدور أحداثه في منطقة نزلة السمان القريبة من أهرامات الجيزة ويتعرض لتجارة الآثار، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته كل من أحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي.من جانبه، يشارك الممثل مصطفى شعبان في الماراثون الرمضاني بمسلسل "المعلم"، وتدور أحداثه في إطار شعبي داخل سوق السمك، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد، وانتصار، وأحمد بدير.وضمن أعمال الإثارة والتشويق يشارك أيضا حسن الرداد في مسلسل "محارب" مع المخرجة شيرين عادل، وهو من تأليف محمد سيد بشير.أما أحمد العوضي فيؤدي أول دور بطولة مطلقة بالدراما في مسلسل "حق عرب" مع المخرج إسماعيل فاروق.وتتعاون ريهام حجاج مع الثنائي المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة من خلال مسلسل "صدفة" بعد أن قدمت في رمضان الماضي مسلسل "جميلة"، والمسلسل الجديد يدور في قالب من التشويق والغموض.ويتنافس عدد من نجوم المسلسلات المصرية في رمضان 2024 في إطار الدراما الاجتماعية أيضا، على رأسها مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، والمسلسل من بطولة الممثل الأردني إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول المشاكل الزوجية، حيث يكتشف البطل أنه غير راض عن حياته الزوجية ويلجأ إلى طبيب نفسي.ومن الخلافات الزوجية إلى الموروث الشعبي في الصعيد تعود غادة عبد الرازق للمشاركة في مسلسلات رمضان من خلال "صيد العقارب"، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ويشارك في البطولة رياض الخولي، وسيمون، وميار الغيطي.أما مسلسل "قلع البحر" فيتناول حقوق المرأة في الصعيد، وهو للمخرج حسني صالح، وبطولة كل من محمد رياض، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي.ويعيد صناع "جرى الوحوش" تقديم أحداث الفيلم الذي صدر في العام 1987 بالاسم نفسه، والمسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد وبطولة نضال الشافعي وصلاح عبد الله ومحمود حجازي.وللكوميديا نصيب كبير من دراما رمضان 2024، إذ يقدم كريم محمود عبد العزيز وشيكو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" إلى جانب آية سماحة ودنيا ماهر، والمسلسل من إخراج محمد أمين وتأليف كريم سامي، ويناقش الخلافات بين الأزواج في إطار كوميدي.ويستمر الفنان أحمد مكي في تقديم جزء جديد من "الكبير أوي" فينضم الجزء الثامن إلى مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه كالمعتاد حول عمدة قرية المزاريطة الذي يتعرض لمواقف كوميدية، ويتعرض صناعه من خلال الأحداث لقضايا تهم المجتمع.يشارك في بطولة المسلسل بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وتظهر الممثلة أمينة خليل ضيفة شرف في العمل.وتنضم غادة عادل إلى عصابة تمارس بعض الجرائم بهدف الحفاظ على عائلتها خلال أحداث المسلسل الكوميدي "لانش بوكس" والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان، ويشارك في بطولة العمل كل من جميلة عوض وأحمد وفيق وشاهين وفدوى عابد.المسلسل من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور الأحداث حول حياة 3 نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول للمشاكل التي يعانين منها.وبالتعاون مع المخرج خالد مرعي ينافس الفنان أكرم حسني بمسلسل "بابا جه" وتشاركه البطولة نسرين أمين، وسماء إبراهيم، والمسلسل من تأليف وائل حمدي، وتدور أحداثه حول مدير فندق أثناء جائحة كورونا.ومن المسلسلات الكوميدية أيضا "أشغال شقة" من تأليف وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد وأسماء جلال.واكتفى عدد من الصناع بالمشاركة في الماراثون الرمضاني بأعمال قصيرة تمتد لـ15 حلقة فقط، ومنها مسلسل "فراولة" الذي تعود من خلاله نيللي كريم للكوميديا بعد تجربتها في مسلسل "بـ100وش".وتتعاون كريم مع المخرج مروان عبد المنعم والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، ويشاركها في البطولة كل من مصطفى خاطر وأحمد فهيم وشيماء سيف.وتجسد نيللي كريم في المسلسل شخصية ابنة حارس عقار تدعى فراولة، وهي قارئة فنجان تصبح خبيرة في علم الطاقة.المصدر : الجزيرة + وكالات