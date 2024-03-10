رمضان 2024... البرمجة الرمضانية لقناة الحوار التونسي

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قناة الحوار التونسي في رمضان:سامي الفهري يعود ببرنامج ضخم ومفاجآت في فلوجة





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تنطلق قناة الحوار التونسي مع بداية شهر رمضان في بث برمجة خاصة واستثنائية تجمع بين الدراما والبرامج الترفيهية والدينية...برمجة تراهن بها القناة في هذا الموسم الرمضاني الجديد.



ويعود سامي الفهري إلى التنشيط من خلال برنامج ضخم بعنوان تضحك تخرج ويشارك فيه العديد من نجوم الكوميديا في تونس ويجمع بين الترفيه والضحك والتضامن حيث تعود الجوائز المالية الضخمة الى جمعيات خيرية وسيكون بثه مباشرة بعد موعد الإفطار.



ومباشرة بعد برنامج تضحك تخرج يكون الموعد مع الجزء الثاني من مسلسل فلوجة لسوسن الجمني ...





وتواصل قناة الحوار التونسي في الموسم الرمضاني الجديد بث برامجها حيث يكون الموعد في سهرة الاثنين مع الحوار سبور لعادل بوهلال وفي سهرتي الثلاثاء والخميس يكون الموعد مع أمين ڨارة من خلال برنامجه jeu dit tout



يومي الاربعاء والسبت يكون الموعد مع فكرة سامي الفهري للهادي زعيم ويوم الجمعة الراف ماڨ مع رفيق بوشناق ويوم الاحد يكون الموعد مع سمير الوافي من خلال برنامجه الوحش برو ماكس.



ومع هذه البرامج والأعمال تبث قناة الحوار التونسي في الموسم الرمضاني مجموعة من الأعمال الدينية وبرامج الطبخ.

