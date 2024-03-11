حي ابن خلدون : السجن بقية العمر لشاب قتل صديقه

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قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالسجن بقية العمر في حق شاب في العقد الثاني من العمر تورط اثر خروجه من السجن في جريمة قتل بشعة حيث ازهق روح صديقه بسكين أثر خلاف نشب بينهما .





ووفق ملف القضية فان خلافا يتعلق بالمال نشب بين الضحية والجاني سرعان ما تطور الأمر بينهما ليعمد مرتكب الفعلة الى التسلح بآلة حادة وتسديد 10 طعنات بواسطتها للهالك فأرداه قتيلا وليلوذ بالفرار.



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وبالتفطن للأمر تم إشعار الوحدات الأمنية التي حضرت على جناح السرعة بالمكان أين قامت بالإجراءات اللازمة من معاينات ليتم على اثرها الاذن بنقل الجثة لعرضها على أنظار الطبيب الشرعي، في المقابل تعهد أعوان الأمن بالبحث في القضية ليتم في ظرف وجيز الإيقاع بالجاني الذي تم الاحتفاظ به واحالة جثة الضحية لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة وقد كشف تقرير الطب الشرعي ان الوفاة ناجمة عن تمزيق قلب الهالك بعدة طعنات بالة حادة.

