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جامعة التعليم الأساسي: إضراب حضوري بكافة المدارس الابتدائية الخميس المقبل

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Publié le Vendredi 08 Mars 2024 - 16:57 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي عن الدخول في إضراب احتجاجي حضوري كامل يوم الخميس 14 مارس 2024 في كافة المدارس الابتدائية، وذلك تضامنا مع مدير المدرسة وإحدى المعلمات ( تم إيداعهما السجن على إثر حادثة إعتداء أحد التلاميذ على صديقه "فقأ له عينه" ).
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وأضافت الجامعة أن هذا التحرّك سيتوّج باجتماعات في دور الاتحاد لتدارس سبل إسنادهما.


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