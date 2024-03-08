جامعة التعليم الأساسي: إضراب حضوري بكافة المدارس الابتدائية الخميس المقبل

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أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي عن الدخول في إضراب احتجاجي حضوري كامل يوم الخميس 14 مارس 2024 في كافة المدارس الابتدائية، وذلك تضامنا مع مدير المدرسة وإحدى المعلمات ( تم إيداعهما السجن على إثر حادثة إعتداء أحد التلاميذ على صديقه "فقأ له عينه" ).
وأضافت الجامعة أن هذا التحرّك سيتوّج باجتماعات في دور الاتحاد لتدارس سبل إسنادهما.
وأضافت الجامعة أن هذا التحرّك سيتوّج باجتماعات في دور الاتحاد لتدارس سبل إسنادهما.
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