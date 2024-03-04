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بنزرت: الرياح القوية تتسبب في جنوج باخرة باخرة شحن فارغة بميناء بنزرت واصطدامها بالجسر المتحرك

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Nour News
Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 17:35 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تسبّبت الرياح القوية، عشية اليوم الاثنين، في جنوح باخرة شحن فارغة بميناء بنزرت واصطدامها بجزء من الجانب الحديدي للجسر المتحرك من جهة مدينة بنزرت، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت، أم الزين الطمني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضحت أن الباخرة الايطالية "اكمان سكاي" وخلال عملية ربطها في رصيف الميناء التجاري ببنزرت وإعدادها لتحميل كميات من الحديد الموجه للتصدير جنحت بسبب قوة الرياح، وهو ما تسبب في اصطدام مقدمة السفينة بجزء من الحاجز الحديدي للجسر .

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وأكّدت أنه سيتم تنفيذ البروتوكول الخاص بمثل هذه الحوادث من خلال تكليف فريق فني مختص لاجراء المعاينات والاختبارات ولتقييم للاضرار الناجمة عن الحادث، وتحميل المسؤوليات لاصحابها، مع تأمين سلامة المنشأة التي عادت حركة السير بها لنشاطها العادي.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي قد فعّل مباشرة اعمال اللجنة خلال معاينته لموقع الحادث بما يضمن سلامة المنشاة ومستعمليها وحقوق الدولة التونسية، علاوة على تفعيل المخطط المروري لاعادة حركة السير لطبيعتها ودون إشكاليات.




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