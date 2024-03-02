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رئيس النجم الساحلي عثمان جنيح يتعرض لوعكـة صحية

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Publié le Samedi 02 Mars 2024 - 10:56 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تعرض رئيس النجم الرياضي الساحلي عثمان جنيح صباح اليوم السبت 2 مارس إلى وعكة صحية تطلبت نقله إلى إحدى المصحات بمدينة سوسة على وجه السرعة
وتبدو حالة جنيح مستقرة حتى الآن، وهو تحت العناية والرقابة صحية وفق اذاعة موزاييك .



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