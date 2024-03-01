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ملاك البكاري تعلن مغادرة قناة التاسعة نحو تجربة جديدة في قناة عربية‎

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 20:37 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أعلنت الإعلامية ملاك البكاري في مداخلة على قناة التاسعة أنها ستغادر القناة لخوض تجربة جديدة في قناة عربية.
وقالت البكاري أنها سعيدة بالعمل في القناة طيلة سنوات وأنها راكمت خبرة كبيرة ....


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