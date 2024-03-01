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شملت الابحاث فيها إطارات سابقة بالداخلية: قضية تعذيب المعينة المنزلية للطرابلسية امام القضاء وهذا ما تقرر ....

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 09:53 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نظرت امس الخميس 29 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،قي ملف قضية تعذيب وتعنيف المعينة المنزلية لإحدى عائلات الطرابلسية ثم إيداعها السجن والحكم عليها بالمؤبد اثر فرارها من منزلهم ورفضها مواصلة العمل لديهم الا أنه اثر الثورة تم الإفراج عنها من السجن بعد أن تبين أن الحكم الصادر في حقها تم إصداره تحت الضغط واستجابة لأوامر بن علي وزوجته...

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.

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وشملت الابحاث في ملف القضية وإطارات سابقة بالداخلية وافراد وشقيق ليلى الطرابلسي وزوجته.....


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