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نزار الشعري: " هاتفي الجوال من العصر الحجري.. لا واتساب لا مسنجر ولا يمكن إختراقه "

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 07:23 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال الإعلامي والمرشح للانتخابات الرئاسية نزار الشعري في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان هاتفه الجوال قديم ومن " العهد الحجري" وذلك تفاديا للاختراقات والجوسسة.
وأضاف "لا استقبل لا ايميلات ولا واتساب ولا سناب شات"... وتابع "ألغيت الهواتف الذكية حتى لا اتهم بالتآمر ولأن كل مترشح للرئاسة يجب أن يحمي نفسه من القرصنة".


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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 283168

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 01 Mars 2024 à 08h 49m |           
من يقول ان هاتفه الجوال قديم ومن "العهد الحجري"
هل يمكن تصديقه في شيء او الاعتماد عليه ؟ !


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