نزار الشعري: " هاتفي الجوال من العصر الحجري.. لا واتساب لا مسنجر ولا يمكن إختراقه "

قال الإعلامي والمرشح للانتخابات الرئاسية نزار الشعري في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان هاتفه الجوال قديم ومن " العهد الحجري" وذلك تفاديا للاختراقات والجوسسة.وأضاف "لا استقبل لا ايميلات ولا واتساب ولا سناب شات"... وتابع "ألغيت الهواتف الذكية حتى لا اتهم بالتآمر ولأن كل مترشح للرئاسة يجب أن يحمي نفسه من القرصنة".