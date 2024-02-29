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الحكم على رجل الأعمال رضا شرف الدين بانقضاء الدعوى بموجب الصلح مع الديوانة

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Publié le Jeudi 29 Février 2024 - 23:05 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قضت اليوم هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بانقضاء الدعوى بموجب الصلح مع الديوانة في حق رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين، وذلك في قضية ديوانية تعلقت بمخالفة قوانين الصرف ...

النائب السابق رضا شرف الدين سيبقى موقوفا على ذمة قضية أخرى منشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.


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