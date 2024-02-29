منذر الزنايدي: مستعدون للمحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة

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أكد وزير الصحة والاقتصاد السابق منذر الزنايدي ان البلاد تعيش اليوم حالة من الإحباط والتخبط وانسداد الأفق لم يسبق لها مثيل وهو ما يستدعي التحلي بالمسؤولية والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن.



كما اعتبر منذر الزنايدي في بيان نشره على صفحته الرسمية أن محاولات الترهيب والتخوين وتكميم الأفواه لن تفل من عزمه على الاستجابة إلى نداء "الواجب الوطني"، مشددا على أن زمن الصراعات الأيديولوجية الضيقة وأشكال التنظم القديمة والزعيم المنقذ والمراهنة على الخارج قد ولى وانقضى وفق نص البيان.





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وعبر الزنايدي عن استعداده للتوجه إلى التونسيين بالبرامج والمقترحات في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقه في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك.



وأوضح ان هذا البيان يأتي ليضع حدا للشائعات التي راجت في الآونة الأخيرة، ''بعضها متعمد وبعضها اجتهاد عفوي من تونسيين لا تربطه بهم إلا حب هذا الوطن'' مشيرا الى أن ''الحلول لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات وإقصاء الخصوم السياسيين'' وإنما في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون''. وفق البيان.

وعبر الزنايدي عن استعداده للتوجه إلى التونسيين بالبرامج والمقترحات في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقه في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك.وأوضح ان هذا البيان يأتي ليضع حدا للشائعات التي راجت في الآونة الأخيرة، ''بعضها متعمد وبعضها اجتهاد عفوي من تونسيين لا تربطه بهم إلا حب هذا الوطن'' مشيرا الى أن ''الحلول لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات وإقصاء الخصوم السياسيين'' وإنما في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون''. وفق البيان.