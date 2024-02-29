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سمير ديلو: "محلل في إذاعة خاصة يتحدث بمنطق "اردم وتعدى" وله حصانة من المرسوم 54"

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Publié le Jeudi 29 Février 2024 - 11:45 قراءة: 0 د, 53 ث
      
عبر المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن استغرابه م قيام أحد المحللين في احدى الإذاعات الخاصة بالدعوة للتحريض ضد المعارضين لمسار الرئيس قيس سعيد بعد تصريحات الرئيس بشأن تورط البعض في الخارج في العمالة للصهيونية العالمية.
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وشدد على ان المرسوم 54 ظهر وانه قد على قياس المعارضين وأن للموالين حصانة تمنحها القدرة من الإفلات من العقاب.

...

وكتب ديلو في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"سرياليّة .. فاشيّة ..!
فعلاً ، لا يحتاج أعداء من كان له أصدقاء مثل " المحلّل " في إحدى الإذاعات الخاصّة الذي تطوّع لوضع أسماء أمام الجمل الغامضة للرّئيس ..متّهما بعض معارضي السّلطة القائمة بالتّحريض والعمالة والتّخابر والبعض الآخر بالتّعامل مع الصّهيونيّة العالميّة ..!
ما يقوم به هذا " المحلّل " وأمثاله دليل قاطع على أنّ المرسوم 54 سيّء الذّكر قُدّ على قياس المعارضين وأنّ لجوقة الموالاة حصانة تمنحها الحقّ في نهش الأعراض .. في إفلات تامّ من العقاب ..!


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