سمير ديلو: "محلل في إذاعة خاصة يتحدث بمنطق "اردم وتعدى" وله حصانة من المرسوم 54"

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وشدد على ان المرسوم 54 ظهر وانه قد على قياس المعارضين وأن للموالين حصانة تمنحها القدرة من الإفلات من العقاب.



عبر المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن استغرابه م قيام أحد المحللين في احدى الإذاعات الخاصة بالدعوة للتحريض ضد المعارضين لمسار الرئيس قيس سعيد بعد تصريحات الرئيس بشأن تورط البعض في الخارج في العمالة للصهيونية العالمية.وشدد على ان المرسوم 54 ظهر وانه قد على قياس المعارضين وأن للموالين حصانة تمنحها القدرة من الإفلات من العقاب.

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وكتب ديلو في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

"سرياليّة .. فاشيّة ..!

فعلاً ، لا يحتاج أعداء من كان له أصدقاء مثل " المحلّل " في إحدى الإذاعات الخاصّة الذي تطوّع لوضع أسماء أمام الجمل الغامضة للرّئيس ..متّهما بعض معارضي السّلطة القائمة بالتّحريض والعمالة والتّخابر والبعض الآخر بالتّعامل مع الصّهيونيّة العالميّة ..!

ما يقوم به هذا " المحلّل " وأمثاله دليل قاطع على أنّ المرسوم 54 سيّء الذّكر قُدّ على قياس المعارضين وأنّ لجوقة الموالاة حصانة تمنحها الحقّ في نهش الأعراض .. في إفلات تامّ من العقاب ..!

