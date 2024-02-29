بطاقة ايداع بالسجن في حق وكيل الجمهورية الاسبق البشير العكرمي

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اصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي... على خلفية اتهامه باعدام واتلاف أدلة قضية جنائية ذات صبغة ارهابية وفق ما ورد في الابحاث .