تسليم المساكن الاجتماعية الفردية والجماعية بمعتمدية بئر مشارقة بولاية زغوان

أشرفت صباح اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحضور

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد وسفير السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر والوفد المرافق لهما، على موكب تسليم المساكن الاجتماعية الفردية والجماعية "سكن الرياض" بمعتمدية بئر مشارقة بولاية زغوان.



ومشروع مركب "سكن الرياض" بمعتمدية بئر مشارقة هو بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية بكلفة جملية تقدر بحوالي 14 مليون دينار ويندرج في إطار العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.



ويقع "سكن الرياض" بحي الخضراء بمعتمدية بئر مشارقة على مساحة 8 هكتار ويشمل 200 مسكنا فرديا موزعين على 19 مجموعة ويترواح عدد المساكن في كل مجموعة بين 8 و14 مسكنا وتتراوح مساحة المقسم الواحد بين 150 و200 متر مربع بمساحة مغطاة تبلغ 47 متر مربع ويتكون المسكن من قاعة إستقبال وغرفة ومطبخ وبيت استحمام وهو مسكن قابل للتوسعة، بالاضافة إلى 70 مسكن جماعي موزعين على 03 عمارات متكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية ومعدل المساحة المغطاة للشقة الواحدة باعتبار المساحات المشتركة تتراوح بين 74 و75 متر مربع، بالإضافة إلى مناطق خضراء ومقاسم مخصصة للتجهيزات العمومية.وسلمت الوزيرة رفقة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وسفير المملكة العربية السعودية بتونس، عقود ومفاتيح المساكن إلى مستحقيها، وأكدت بالمناسبة أن عمليات تسليم بقية المساكن الاجتماعية الجاهزة في باقي ولايات الجمهورية ستتواصل في الفترة القادمةوفي كنف الشفافية والعدل والاستحقاق، وأضافت أن اللجان الجهوية بباقي الولايات برئاسة السادة الولاة تعمل بنسق حثيث لإعداد القائمات النهائية إثر القيام ببحوث اجتماعية مدققة حتى يتم توزيع كل المساكن الجاهزة على مستحقيها دون غيرهم.وذكرت الوزيرة بالمناسبة متانة علاقة الاخوة والتعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية، وثمنت مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل كافة مشاريع برنامج المساكن الاجتماعية وغيرها من المشاريع التنموية ودعت إلى مواصلة مساندة خطط التنمية في تونس.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية مواصلة دعم الصندوق لمثل هذه المشاريع الإجتماعية ومشاريع أخرى جديدة في عديد المجالات.ومن جهته جدد سفير المملكة العربية السعودية بتونس مواصلة دعم الحكومة السعودية لتونس والعمل على مزيد دعم وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما الجانب الاجتماعي والتنموي.