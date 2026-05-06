مدنين: اكثر من 320 فرصة تشغيل لفائدة الشباب في ملتقى التشغيل في قطاع السياحة بجربة

تحتضن جزيرة جربة يوم 14 ماي الجاري ملتقى التشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية في مناسبة ستجمع بين الشباب الباحث عن الشغل والمؤسسات السياحية العارضة لفرص عمل بما يستجيب لاحتياجات القطاع السياحي من اليد العاملة في فترة يقع الاستعداد فيها الى الموسم السياحي الجديد، وفق رئيس الجامعة الجهوية للنزل جلال الهنشيري.واضاف ذات المصدر لصحفية "وات" ان هذه التظاهرة التي ستنتظم بمركز "اليف" اصبحت من التقاليد الهامة التي تستبق الموسم السياحي لتفتح المجال امام المهنيين من اجل تقديم عروضهم في الشغل واختيار حاجياتهم بصفة مباشرة، واشار الى ان القطاع السياحي في حاجة دائمة ومتزايدة لليد العاملة لاعتباره قطاعا متجددا ومنفتحا على عدة اختصاصات.وينتظم هذا الملتقى في اطار مشروع destination emploi الذي يضم عديد الشركاء منهم وزارة التشغيل والوكالة الوطنية للتكوين في مهن السياحة وجامعة النزل، للتقريب بين العرض والطلب في مستوى التشغيل في قطاع السياحة وجمع كل المتدخلين، حيث سيتم توفير نحو 320 فرصة تشغيل، وفق منسق المشروع اسكندر عياري.واوضح العياري ان هذه التظاهرة موجهة الى كل الشباب المسجل بمكاتب التشغيل سواء من المتحصلين على تكوين في مهن السياحة او غيرها من الاختصاصات، بالنظر الى حاجة القطاع الى مجالات اخرى كالصيانة والتجهيز الصحي، واشار الى تواصل الاستعدادات لانجاح هذا اليوم من ذلك توجيه دعوات الى كل الشباب المسجل، اضافة الى عمليات الدعاية الاخرى للتظاهرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومعلقات في الغرض.ودعا الشباب الى الاقبال بكثافة من اجل الاستفادة ليس فقط من فرصة التشغيل بل ايضا للاطلاع على مجالات التكوين المتاحة سواء لوكالة التكوين في مهن السياحة او وكالة التكوين المهني او التعرف ايضا على افكار مشاريع ناشئة في مجال السياحة المستدامة ستقدم بالمناسبة وهو ما يلهم الشباب لاقتحام مجال المبادرة وبعث مشاريع في هذا المجال الواعد والقادر على استيعاب عدة افكار مشاريع بما يحمله من امكانيات واسعة.