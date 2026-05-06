JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:05 Tunis

مدنين: اكثر من 320 فرصة تشغيل لفائدة الشباب في ملتقى التشغيل في قطاع السياحة بجربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6468ea9536b264.35791397_jgpelimqhoknf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 15:39 قراءة: 1 د, 24 ث
      
تحتضن جزيرة جربة يوم 14 ماي الجاري ملتقى التشغيل في قطاع السياحة ومستقبل المهن السياحية في مناسبة ستجمع بين الشباب الباحث عن الشغل والمؤسسات السياحية العارضة لفرص عمل بما يستجيب لاحتياجات القطاع السياحي من اليد العاملة في فترة يقع الاستعداد فيها الى الموسم السياحي الجديد، وفق رئيس الجامعة الجهوية للنزل جلال الهنشيري.

واضاف ذات المصدر لصحفية "وات" ان هذه التظاهرة التي ستنتظم بمركز "اليف" اصبحت من التقاليد الهامة التي تستبق الموسم السياحي لتفتح المجال امام المهنيين من اجل تقديم عروضهم في الشغل واختيار حاجياتهم بصفة مباشرة، واشار الى ان القطاع السياحي في حاجة دائمة ومتزايدة لليد العاملة لاعتباره قطاعا متجددا ومنفتحا على عدة اختصاصات.


وينتظم هذا الملتقى في اطار مشروع destination emploi الذي يضم عديد الشركاء منهم وزارة التشغيل والوكالة الوطنية للتكوين في مهن السياحة وجامعة النزل، للتقريب بين العرض والطلب في مستوى التشغيل في قطاع السياحة وجمع كل المتدخلين، حيث سيتم توفير نحو 320 فرصة تشغيل، وفق منسق المشروع اسكندر عياري.


واوضح العياري ان هذه التظاهرة موجهة الى كل الشباب المسجل بمكاتب التشغيل سواء من المتحصلين على تكوين في مهن السياحة او غيرها من الاختصاصات، بالنظر الى حاجة القطاع الى مجالات اخرى كالصيانة والتجهيز الصحي، واشار الى تواصل الاستعدادات لانجاح هذا اليوم من ذلك توجيه دعوات الى كل الشباب المسجل، اضافة الى عمليات الدعاية الاخرى للتظاهرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومعلقات في الغرض.
ودعا الشباب الى الاقبال بكثافة من اجل الاستفادة ليس فقط من فرصة التشغيل بل ايضا للاطلاع على مجالات التكوين المتاحة سواء لوكالة التكوين في مهن السياحة او وكالة التكوين المهني او التعرف ايضا على افكار مشاريع ناشئة في مجال السياحة المستدامة ستقدم بالمناسبة وهو ما يلهم الشباب لاقتحام مجال المبادرة وبعث مشاريع في هذا المجال الواعد والقادر على استيعاب عدة افكار مشاريع بما يحمله من امكانيات واسعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328767

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:14
16:03
12:23
05:20
03:41
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-17
23°-14
28°-17
30°-17
28°-19
  • Avoirs en devises 24919,8
  • (05/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40003 DT
  • (05/05)
  • 1 $ = 2,87780 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>