'تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين' تعلن الدخول في إعتصام بمقر الحزب الجمهوري

أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، بأنهم قرّروا الدخول في إعتصام يوميّ الجمعة والسبت 23 و24 فيفري 2024 بمقر الحزب الجمهوري.وأضافت أيضا على صفحتها بالفايسبوك، أنه سيتم يوم الأحد 25 فيفري 2024 تنظيم مسيرة على السّاعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة مية الجريبي قبالة مقر الحزب الجمهوري في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، لتختتم بتجمع عام أمام المسرح البلدي.