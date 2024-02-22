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الحزب الجمهوري: تعكر الحالة الصحية لعصام الشابي

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 09:07 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن الحزب الجمهوري مساء يوم الأربعاء تعكر الحالة الصحية للأمين العام للحزب عصام الشابي المضرب عن الطعام في يومه العاشر هو ورفاقه المعتقلين في قضية ما يسمى بالتآمر بعد مرور 365 يوم على اعتقالهم، وذلك بعد أن أغمي عليه صباح يوم الأربعاء بسبب انخفاض في معدل السكري في الدم مما استوجب تدخل الإطار الطبي .

وجدد الحزب الجمهوري في بيان له تضامنه مع عصام الشابي أمام ما وصفها بالـ ''المظلمة'' التي يتعرض لها هو وبقية المعتقلين معبرا عن اعتزازه بنضالاتهم وتضحياتهم في خوضهم معركة الحرية بشرف وثبات.''


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