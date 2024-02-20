حفوز: يوم تحسيسي حول الشركات الأهلية وكيفية بعثها والامتيازات التي تنتفع بها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d500ea7df430.20604951_iqlpgojnehkmf.jpg width=100 align=left border=0>

انتظم، يوم الإثنين 19 فيفري 2024،بإحدى القاعات الخاصة بمعتمدية حفوز، يوم اعلامي تحسيسي مفتوح حول منظومة الشركات الأهلية وكيفية إنجازها، وذلك بهدف التشجيع على بعث هذه الآلية الجديدة لدعم الاستثمار وخلق موارد الرزق في إطار الاقتصاد المتضامن.



وخصص اليوم الاعلامي التحسيسي من تنظيم معتمدية حفوز ، وتحت إشراف معتمد حفوز، نضال الحديدي، للتعريف والتحسيس بأهمية هذه الآلية الجديدة التي تم أحداثها بمرسوم رئاسي عدد 15 بتاريخ 20 مارس 2023، والتي ترمي إلى مزيد تطوير آليات بعث المشاريع الصغرى في مختلف القطاعات محليا او جهويا.





...



هذا وقدّم المتدخلين، مداخلات تناولوا فيها الإطار القانوني للشركات الأهلية لا سيما المحلية منها وإجراءات تأسيسها وقواعد التصرف فيها وهيكلتها ومنظومة مراقبتها وعلاقتها بالوظيفة التنفيذية في مختلف المستويات. وقد تم بعد ذلك إجراء حلقة نقاش بين المتدخلين ومعتمد حفوز، نضال الحديدي والمواطنين الذين واكبوا فعاليات هذا اليوم الاعلامي حول المرافقة والمساندة القانونية والفنية للشركات الأهلية خاصة في بداياتها وتكوين رأسمالها سواء النقدي أو العيني، بالاضافة إلى الجانب الاجتماعي والتنموي الذي تتمتع به هذه الشركات من ذلك تخصيص 20% من الأرباح للتنمية الثقافية والاجتماعية للمنطقة، كذلك تم تدارس بعض الإشكاليات والصعوبات التي تعترض مؤسسي الشركات الأهلية (الأراضي العقارية، مصادر التمويل...) لحلحلتها .





وللإشارة فقد حضر هذا اليوم التحسيسي ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية وعمد المناطق الترابية ومؤسسي الشركات الأهلية المحلية بالجهة على غرار الشركة الأهلية المحلية "عين الكدية"، الشركة الأهلية المحلية "نساء حفوز"، الشركة الأهلية المحلية "أولاد خليف Agro" والشركة الأهلية المحلية "أولاد خلف الله"



*وائل الرميلي