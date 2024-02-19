عبد العزيز القطي: الغنوشي ماهوش عامل اضراب جوع وعمرو ما عمل اضراب في حياتو ويحب يركب عالاحداث

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اعتبر الاثنين 19 فيفري، كرونيكور اذاعة اي اف ام، عبد العزيز القطي ان الحديث عن دخول زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في اضراب جوع امر غير صحيح.



وقال القطي " الغنوشي ما هوش عامل اضراب جوع وعمرو ما عمل اضراب في حياتو ويحب يركب عالاحداث بش نحكيو عليه في الاعلام.

وشدد القطي على وجود فرق بين المساجين في قضية التٱمر على امن الدولة والغنوشي مضيفا بأن الغنوشي ليس سجين سياسي بل هو مجرد سجين تم الحكم عليه بالادانة في عدد من القضايا.



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وكان راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة قرر الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من تاريخ اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 ، تضامنا منه مع المعتقلين المضربين عن الطعام و مساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي، وفق بلاغ صادر عن هيئة الدفاع.

وقد أعلم راشد الغنوشي بذلك المحامين أعضاء هيئة الدفاع.

ودعا راشد الغنوشي، وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، التونسيين إلى التمسك بتونس ديموقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية و العدالة و علوية القانون و استقلالية القضاء.

وكان راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة قرر الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من تاريخ اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 ، تضامنا منه مع المعتقلين المضربين عن الطعام و مساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي، وفق بلاغ صادر عن هيئة الدفاع.وقد أعلم راشد الغنوشي بذلك المحامين أعضاء هيئة الدفاع.ودعا راشد الغنوشي، وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، التونسيين إلى التمسك بتونس ديموقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية و العدالة و علوية القانون و استقلالية القضاء.