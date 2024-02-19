طالبه المكلف العام باعادة 32 مليون د: رجل الأعمال لزهر سطى يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة

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باب نات - باشرت صباح اليوم الإثنين 19 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف فساد مالي مالي ونهب للمال العام شملت الابحاث فيه رجل الأعمال لزهر سطى وبالمناداة عليه لم يحضر الجلسة وتبين انه سبق وان نبه عليه بالحضور .



وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وتمسك بطلباته المدنية التى قدمها سابقا والمتمثلة في الزام رجل الأعمال لزهر اسطى بدفع اكثر من 16 مليون دينار كضرر مادي ومثله كضرر معنوي مع المصادرة وتسليط العقاب عليه .





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وطلب محامي المتهم التاخير لاحضار موكله الذي بين انه يمر بوضع صحي وقدم شهادة طبية في الغرض .



فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل .

