عامر بحبة: 'وضعية المياه في تونس مازالت غير مطمئنة'

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أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس والمناخ، عامر بحبة، اليوم الإثنين، بأنّ "نسبة امتلاء السدود الجملية بلغت 33,8% عقب الأمطار الأخيرة"، مشيرًا إلى أنّ "وضعية المياه في تونس مازالت غير مطمئنة".
وأضاف بحبة، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "الوضعية ستتحسّن بفضل الأمطار التي من المؤمل أن تنزل خلال الأشهر القليلة القادمة".
وأضاف بحبة، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "الوضعية ستتحسّن بفضل الأمطار التي من المؤمل أن تنزل خلال الأشهر القليلة القادمة".
وأوضح بحبة أنّ نسبة امتلاء السدود في الشمال بلغت 40,1% وفي الوسط 11,9% أما في الوطن القبلي فبلغت 8,6%، لافتًا إلى أن "الفترة القادمة ستشهد نزول كميات هامة من الأمطار التي ستساهم بشكل إيجابي في وضعية السدود بشكل عام".
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