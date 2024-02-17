تحسن طفيف في مخزون السدود التونسية

شهد مخزون السدود التونسية تحسنا طفيفا، حيث قدر بـ 775 مليون متر مكعب إلى غاية يوم أمس الجمعة 16 فيفري 2024، بنسبة تعبئة تقدر بـ33.5 بالمائة، وبزيادة بحوالي 50 مليون متر مكعب عن نفس التاريخ من السنة الماضية، ونقص بـ229 مليون متر مكعب عن معدل نفس اليوم في السنوات الثلاثة الماضية.



ويلغ مخزون سدود الشمال 715 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تقدر بـ39.7 بالمائة.





ويقدر مخزون سد سيدي سالم بـ 202 مليون متر مكعب بنسبة 34.8 بالمائة، وسد سيدي البراق 131 مليون متر مكعب أب بنسبة تعبئة تقدر بـ 45.9 بالمائة، وسد بربرة 58 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تقدر بـ 97 بالمائة، وبوهرتمة 55 مليون متر مكعب بنسبة 49.3 بالمائة.وأكّد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 17 فيفري 2024 ببرنامج اكسبراسو ويكاند على اذاعة Express FM أن الإيرادات لا زالت ضعيفة منذ بداية الموسم الفلاحي، حيث قدرت ب423 مليون متر مكعب، وبنقص بـ641 مليون متر مكعب، أي نسبة 39.8 بالمائة فقط من المعدلات.وأوضح أنه لا يمكن استغلال كل كميات المياه الموجودة بالسدود، حيث يمكن استغلال 485 مليون متر مكعب فقط، أي 62.6 بالمائة فقط، في ظل وجود الأتربة والأوحال، مؤكدا أن تونس تحت خط ندرة المياه.هذا وبلغت التساقطات 84.5 مم في كامل الجمهورية في حين أن معدل الفترة من 1 سبتمبر إلى 16 فيفري هو 145.3 مم أي 58 بالمائة فقط من المعلات.وسجل الجنوب الغربي نزول أقل كميات من الأمطار بـ21 مم فقط، ما يمثل 32 بالمائة من معدلات الفترة، فيما تعد منطقة الشمال الغربي أكثر منطقة شهدت تساقطات بـ 231 مم أي بنسبة 72 بالمائة من المعدلات.