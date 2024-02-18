Babnet

نور شيبة: " مروج المخدرات كشف لي في السجن أنه بعث من شخص لتوريطي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d1bbbbbeeeb3.64594310_jegqlknmiphof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 18 Février 2024 - 09:08 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قال الفنان نور شيبة في حوار ببرنامج فكرة سامي على قناة الحوار التونسي أنه بريئ من تهمة الاتجار بالمخدرات مضيفا " لقد كانت مكيدة حيكت ضدي".
واضاف " المروج الحقيقي قابلته في السجن واكد لي أنه بعث من شخص معين" متابعا " ترجيته ليكشف لي عن اسمه فرفض لأنه خاف على سلامة عائلته".
وشدد نور شيبة على استغرابه من الحملة الفايسبوكية ضده متابعا " لقد أصدروا بطاقة ايداع بالسجن في حقي قبل النيابة العمومية".
وشدد على أن من بين المتهمين لاعب كرة قدم وفنانين ونجل رياضي سابق".
...


وكان نور شيبة، نظم الجمعة 9 فيفري حفل توقيع كتابه الصادر مؤخرًا "الحي يروح" الذي يضمّ مجموعة غنائية قال إنّه ألّفها في الفترة التي قضاها في السجن، على خلفية قضية مرتبطة بتهمة تتعلق بالمخدرات.
وقد حضر حفل التوقيع، الذي انتظم بإحدى المكتبات المعروفة بتونس، ثلة من الفنانين والإعلاميين. وتحدّث خلاله الفنان نور شيبة عن تجربته في السجن. كما تخلّل الحفل فقرة غنائية استعرض فيها إحدى الأغاني التي كتبها.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282399


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 10:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*