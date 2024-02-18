نور شيبة: " مروج المخدرات كشف لي في السجن أنه بعث من شخص لتوريطي

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قال الفنان نور شيبة في حوار ببرنامج فكرة سامي على قناة الحوار التونسي أنه بريئ من تهمة الاتجار بالمخدرات مضيفا " لقد كانت مكيدة حيكت ضدي".

واضاف " المروج الحقيقي قابلته في السجن واكد لي أنه بعث من شخص معين" متابعا " ترجيته ليكشف لي عن اسمه فرفض لأنه خاف على سلامة عائلته".

وشدد نور شيبة على استغرابه من الحملة الفايسبوكية ضده متابعا " لقد أصدروا بطاقة ايداع بالسجن في حقي قبل النيابة العمومية".

وشدد على أن من بين المتهمين لاعب كرة قدم وفنانين ونجل رياضي سابق".



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وكان نور شيبة، نظم الجمعة 9 فيفري حفل توقيع كتابه الصادر مؤخرًا "الحي يروح" الذي يضمّ مجموعة غنائية قال إنّه ألّفها في الفترة التي قضاها في السجن، على خلفية قضية مرتبطة بتهمة تتعلق بالمخدرات.

وقد حضر حفل التوقيع، الذي انتظم بإحدى المكتبات المعروفة بتونس، ثلة من الفنانين والإعلاميين. وتحدّث خلاله الفنان نور شيبة عن تجربته في السجن. كما تخلّل الحفل فقرة غنائية استعرض فيها إحدى الأغاني التي كتبها.





وكان نور شيبة، نظم الجمعة 9 فيفري حفل توقيع كتابه الصادر مؤخرًا "الحي يروح" الذي يضمّ مجموعة غنائية قال إنّه ألّفها في الفترة التي قضاها في السجن، على خلفية قضية مرتبطة بتهمة تتعلق بالمخدرات.وقد حضر حفل التوقيع، الذي انتظم بإحدى المكتبات المعروفة بتونس، ثلة من الفنانين والإعلاميين. وتحدّث خلاله الفنان نور شيبة عن تجربته في السجن. كما تخلّل الحفل فقرة غنائية استعرض فيها إحدى الأغاني التي كتبها.