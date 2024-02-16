رضا الشكندالي: " نسبة النمو الاقتصادي التي أعلن عنها معهد الإحصاء مقلقة للغاية وتنبه لما حذرنا منه في السابق"

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان نسبة النمو الاقتصادي التي أعلن عنها معهد الإحصاء الوطني بنحو 0.4 بالمائة مقلقة للغاية وتنبه لما حذرنا منه في السابق.

وأضاف " خطر تراجع النمو بات واضحا وهو من تداعيات تراجع الاستثمار ويهدد بمزيد من المتاعب في 2024 ويؤكد ما حذر منه صندوق النقد الدولي".

وتابع " الانكماش الاقتصادي سيتواصل في 2024 وشمل كل القطاعات المنتجة بخلاف السياحة الذي حقق نموا بنحو 12 في المائة والصناعات الميكانيكية بنحو 4 في المائة ".

وقال الشكندالي "تفضيل تسديد الديون على دعم الاستثمار والنمو تسبب في الوضع الاقتصادي الذي نمر به حاليا متابعا " تسديد الديون لا يعني قتل النمو والقدرة على الاستثمار لعدم قدرة توريد المواد المصنعة والاولية".



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وشدد على ان توجه الدولة الحالي تسبب في خسارة للدولة بنحو الف مليون د".

أخبار ذات صلة: تونس تحقق نسبة نمو في حدود 0,4 بالمائة لكامل سنة 2023 - معهد الإحصاء...



وكانت تونس حققت نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,4 بالمائة، خلال كامل سنة 2023، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.



وفسر المعهد الوطني للاحصاء نسبة النمو المقدرة لكامل سنة 2023، وفق النتائج الاولية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة عنه، أنّ النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة بلغت 0,2- بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.

اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.









وشدد على ان توجه الدولة الحالي تسبب في خسارة للدولة بنحو الف مليون د".وكانت تونس حققت نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,4 بالمائة، خلال كامل سنة 2023، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.وفسر المعهد الوطني للاحصاء نسبة النمو المقدرة لكامل سنة 2023، وفق النتائج الاولية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة عنه، أنّ النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة بلغت 0,2- بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.